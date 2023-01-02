16 виїздів за добу: інформація харківських рятувальників

За добу з 1 по 2 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж;

6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

4 – інші виїзди.

2 рази рятувальники Куп’янська виїжджали на перевірку території міста після ворожих обстрілів. Виявлено пошкодження 5-ти приватних домоволодінь, лінії електропередач. Постраждала 1 особа. Пожеж не трапилось.

Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 8 тонн питної води.

Агентство Телевидения Новости