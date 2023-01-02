В 2023 повістки і надалі вручатимуть в громадських місцях

В Україні з 24 лютого триває військова мобілізація, отримати повістку можуть усі чоловіки призовного віку. Їх і надалі вручатимуть в громадських місцях, а робитимуть це до тих пір, поки чоловіки самі не почнуть регулярно приходити до ТЦК і уточнювати необхідні дані.

Про це повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, пише Інформатор.

За його словами, чоловіки практично ніколи не сповіщають територіальні центри комплектування про те, яку освіту вони отримали, куди переїхали, коли одружились, розлучились чи у них з’явились діти. А роздача повісток удома є неефективною.

“Саме тому начальники територіальних центрів обирають місця, де багато людей”, – додав Горбач.

До слова, з усіх чоловіків, яким вручають повістки, закликають лише 5%.

“Особливо легко це зробити, коли порушується громадський порядок – наприклад, комендантська година. Але це не означає, що всім цим людям вручають повістки, щоб призвати їх до ЗСУ. У 95% це роблять, щоб громадянин з’явився в територіальний центр і там уточнили його військово-облікові дані. А потім він повертається додому”, — наголосив військовий.

Агентство Телевидения Новости