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Пішла на прогулянку у новорічну ніч та не повернулась – у Харкові поліцейські розшукали неповнолітню дівчину

Пішла на прогулянку у новорічну ніч та не повернулась – у Харкові поліцейські розшукали неповнолітню дівчину

До чергової частини Харківського районного управління поліції № 3 1 січня зі служби «102» надійшло повідомлення про зникнення 16-річної дівчини. Підліток пішла гуляти зі знайомим та додому не повернулася, на телефонні дзвінки не відповідала.

Вже за кілька годин 1 січня о 03:30 працівники сектору ювенальної превенції встановили місцезнаходження неповнолітньої. Вона перебувала у свого товариша в іншому районі міста.

Жодних протиправних дій стосовно підлітка скоєно не було.

Працівники поліції провели з неповнолітньою та батьками профілактичну бесіду і склали адмінпротокол про невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.

Агентство Телевидения Новости

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