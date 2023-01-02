Обстріли житлового сектору Куп’янського району: правоохоронці показали наслідки

Напередодні, 1 січня, близько 7 ранку окупанти завдали ракетний удар по Куп‘янську. Пошкоджено приватні житлові будинки, отримала поранення 77-річна місцева мешканка, повідомляє прокуратура Харківської області.

Протягом минулої доби ворог обстрілював з артилерії та РСЗО і Куп‘янський район. У селищі Подоли зруйновано та пошкоджено приватні домоволодіння людей.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Документування наслідків обстрілів з боку російської армії здійснювалось прокурорами спільно зі слідчими Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости