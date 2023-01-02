Харківська поліція відзвітувала про діяльність з 24 лютого

З 24 лютого органами досудового розслідування та дізнання ГУНП в Харківській області розпочато 19638 кримінальних проваджень. В порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано 584 особи.

Слідчими розпочато 7141 кримінальних провадження щодо воєнних злочинів.

Щодо фактів колаборації про підозру повідомлено 195 громадянам України.

За фактами воєнних злочинів повідомлено про підозру 16 військовослужбовцям рф.

Загалом станом на 1 січня 2023 року в Харківській області загинуло 1699 цивільних осіб, у тому числі 74 дитини; поранено 2596 цивільних.

Всього через масовані ракетні удари, танкові та мінометні обстріли, бомбардування на Харківщині зруйновано і пошкоджено 9617 будинків.

Харківські слідчі задокументували діяльність 25 катівень на звільнених територіях.

На території Харківщини діє 71 блокпост, в тому числі 35 на деокупованих територіях. До несення служби залучається 280 працівників поліції щоденно.

Більш докладна інформація про результати роботи підрозділів поліції Харківщини з 24 лютого 2022 року розміщена на сайті ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости