Ремонтувати мережі центрального опалення комунальникам довелося й у новорічну ніч

У новорічну ніч, з 31 грудня на 1 січня, працівники КП «Харківські теплові мережі» усунули п’ять дефектів на мережах центрального опалення.

Як повідомили на підприємстві, найближчим часом температура зовнішнього повітря перебуватиме у плюсовій зоні, тому на всіх філіях КП «ХТМ» прискорили роботи з усунення та попередження можливих дефектів.

«Триває розповітрення окремих стояків і будинків, яке доводиться робити наново після кожного блекауту», – зазначили на підприємстві.

Агентство Телевидения Новости