Прокуратура зобов’язала фізичну особу повернути до комунальної власності нежитлові приміщення вартістю понад 1,3 млн грн

Суд задовольнив позовну заяву керівника Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова в інтересах держави про скасування рішення органу місцевого самоврядування, визнання договору купівлі-продажу недійсним та витребування майна у комунальну власність.

Встановлено, що у 2015 році між Управлінням комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради і підприємицею укладено договір оренди нежитлових приміщень по проспекту Людвіга Свободи у м. Харкові. Їх вартість складає понад 1,3 млн гривень.

У подальшому між сторонами було укладено договір купівлі-продажу шляхом викупу цих приміщень.

Встановлено, що Харківська міська рада дійсно має право прийняти рішення про продаж об’єктів нерухомого майна, що перебуває у власності територіальної громади, а уповноважений нею орган приватизації, а саме Управління комунального майна, має право укласти відповідний договір купівлі-продажу.

При цьому такий продаж має бути проведений шляхом аукціону або конкурсу. У виключних випадках таких продаж може бути проведений шляхом викупу, а саме в даному випадку продаж шляхом викупу орендарем об’єкта, який вже перебуває у нього в оренді, якщо орендарем за згодою орендодавця за рахунок власних коштів здійснено поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, в розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, за яким воно було передано в оренду.

У даному випадку підприємицею жодних поліпшень орендованого майна за період перебування об’єкту нерухомого майна в оренді не здійснено.

Таким чином, Харківська міська рада незаконно обрала спосіб приватизації оспорюваного майна шляхом викупу орендарем.

Крім того, підприємиця у 2020 році ще встигла перепродати нежитлові приміщення фізичній особі.

Вказані порушення стали підставою для подання прокурорами відповідного позову.

Господарський суд задовольнив позовну заяву окружної прокуратури. Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішення.

Агентство Телевидения Новости