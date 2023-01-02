Встановлено депутата-колаборанта з Куп’янська, який працював на посаді «заступника голови» окупаційної адміністрації

Під процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури Харківської області керівником Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру депутату за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, депутат Куп’янської міської ради, будучи паралельно керівником одного з комунальних підприємств у місті, почав співпрацював з окупантами.

У квітні він добровільно обійняв посаду «заступника голови» так званої «ВГА Купянского района Харьковской области». До сфери його псевдоповноважень належали «вопросы инфраструктуры».

Разом з іншими колаборантами чоловік передавав російським загарбникам адреси місць проживань проукраїнського населення.

Крім того, «чиновник» надавав окупантам інформацію про місця розташування особового складу ЗСУ, розклеював по Куп’янську агітаційні листівки із закликом до співпраці з рф, а також пропонував чоловікам воювати проти України.

Досудове розслідування проводять слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости