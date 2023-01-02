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Святкування Нового року на Харківщині пройшло без грубих порушень публічного порядку
В новорічну ніч більше 700 працівників поліції працювали в посиленому режимі для забезпечення правопорядку та надання необхідної допомоги громадянам.
За добу поліцейські опрацювали 1394 повідомлення громадян про правопорушення.
На блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3200 транспортних засобів.
Фактів використання феєрверків, петард, салютів та інших піротехнічних засобів на території Харківщини поліцейські не зафіксували.
Свята тривають, тому поліція звертається до громадян з проханням не порушувати правопорядок, дотримуватися комендантської години та чинного законодавства.