Святкування Нового року на Харківщині пройшло без грубих порушень публічного порядку

В новорічну ніч більше 700 працівників поліції працювали в посиленому режимі для забезпечення правопорядку та надання необхідної допомоги громадянам.

За добу поліцейські опрацювали 1394 повідомлення громадян про правопорушення.

На блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3200 транспортних засобів.

Фактів використання феєрверків, петард, салютів та інших піротехнічних засобів на території Харківщини поліцейські не зафіксували.

Свята тривають, тому поліція звертається до громадян з проханням не порушувати правопорядок, дотримуватися комендантської години та чинного законодавства.

Агентство Телевидения Новости