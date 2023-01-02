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Під час святкування Нового року намагався зарізати товариша по чарці: підозрюваного затримано

Під час святкування Нового року намагався зарізати товариша по чарці: підозрюваного затримано

Поліцейські оперативно затримали чоловіка за замах на умисне вбивство у Немишлянському районі.

31 грудня до чергової частини відділу поліції № 2 ХРУП № 2 надійшла інформація про доставляння до лікарні 28-річного чоловіка з ножовим пораненням.

Поліцейські встановили, що під час святкування Нового року між потерпілим та 27-річним знайомим виникла сварка, яка перейшла у бійку. Під час конфлікту зловмисник наніс товаришу удар ножем в грудну клітину.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Чоловік затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину та загрожує 15 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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