ЗСУ вдарили по селищу Макіївка на Донеччині: втрати особового складу окупантів уточнюються, – Генштаб

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 3 січня. 313 доба війни.

Противник завдав ракетного та 28 авіаційних ударів. Слід зазначити, що 27 авіаційних ударів російські окупанти завдали по цивільній інфраструктурі, використовуючи БпЛА «Шахед-136». Усі ці дрони було збито.

Противник, втрачаючи багато живої сили, продовжує зосереджуватися на веденні наступальних дій на Бахмутському та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Єліне Чернігівської області; Майське – Сумської, а також Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Кам’янка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з мінометів та реактивної артилерії райони Новомлинська, Дворічної, Лиману Першого, Вільшаної, Куп’янська, Орлянки, Котлярівки Харківської області та Андріївки і Стельмахівки Луганської області.

31 грудня, в районі зосередження у населеному пункті Макіївка Донецької області, було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів, втрати особового складу окупантів уточнюються.

Українська авіація протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога та 5 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Центр стратегічних комунікацій ЗСУ раніше заявив, що в Макіївці загинули близько 400 окупантів, ще приблизно 300 — зазнали поранень різної важкості.

російське видання Readovka напередодні писало, що під удар у Макіївці потрапило професійно-технічне училище, яке використовували як пункт дислокації військових. А «заступник міністра інформації “ДНР”» Данило Безсонов заявив, що обстріл стався у новорічну ніч рівно о 00:01 за фактичним місцевим часом, пише Громадське.

Зрештою міністерство оборони рф заявило, що українські військові за допомогою HIMARS знищили 63 російських військових в окупованій Макіївці Донецької області.

Агентство Телевидения Новости