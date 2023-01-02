Харківські патрульні допомогли літній жінці, яка загубилася, повернутися додому

Сьогодні ввечері під час патрулювання патрульні помітили літню жінку, яка мала розгублений вигляд та погано орієнтувалась на місцевості.

Бабуся, спілкуючись з поліцейськими, пояснила, що загубилась та не знає, як потрапити додому. Інспектори заспокоїли її. Вже за декілька хвилин патрульні з’ясували, що жіночку розшукують рідні, які повідомили про її зникнення на лінію 102.

Патрульні передали бабусю рідним.

«Не будьте байдужими, не проходьте повз літніх людей, яким, можливо, потрібна наша допомога. Телефонуйте 102», звернулися до мешканців Харкова патрульні.

Агентство Телевидения Новости