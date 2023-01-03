Мінус 750 окупантів, ворожий гелікоптер та три розвідувальних БпЛА: втрати ворога за добу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 3 січня. 314 доба війни.

Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Всі 6 ракетних, а також 30 авіаційних ударів ворог завдав по цивільній інфраструктурі. Крім того, всі 27 БпЛА «Шахед-136», які застосував противник, збиті Силами оборони України.

Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Робить спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилює угруповання на Новопавлівському напрямку за рахунок підрозділів перекинутих з Херсонського напрямку.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Мар’їнка Донецької області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Липівка, Єліне Чернігівської області; Волфине, Павлівка, Покровка, Майське Сумської області; а також Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Охрімівка, Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з усього спектру артилерії районів населених пунктів Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічна, Лиман Перший, Вільшана, Куп’янськ, Кучерівка, Орлянка, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Першотравневе Харківської області; Новоселівське, Андріївка та Стельмахівка Луганської області.

Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони України 31 грудня живої сили та військової техніки противника в районі населеного пункту Чулаківка Херсонської області. Втрати противника склали близько 500 військовослужбовців пораненими та загиблими.

1 січня 2023 року підрозділами Сил оборони України здійснено вогневе ураження особового складу російських окупантів в районі населеного пункту Федорівка Херсонської області, кількість втрат ворога уточнюється.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Протягом минулої доби наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та 3 розвідувальних БпЛА типу «Орлан-10».

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки противника, а також радіолокаційної станції ворога.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости