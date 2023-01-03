На проспекті Науки під колесами автівки загинула жінка

2 січня близько 16:30 по проспекту Науки 48-річний водій автомобіля Daewoo Lanos скоїв наїзд на 84-річну пенсіонерку. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка загинула на місці події.

Попередньо встановлено, що жінка перетинала проїжджу частину у невстановленому для цього місці.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Агентство Телевидения Новости