Недобудову в центрі Харкова мають знести через «самовільне захоплення землі»

Прокуратура відстояла інтереси громади Харкова – до комунальної власності буде повернута земельна ділянка, на якій самочинно будували елітний житловий комплекс.

Суд задовольнив позовну заяву керівника Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова в інтересах держави в особі Харківської міської ради до двох підприємств про скасування рішень державного реєстратора та зобов’язання повернути земельну ділянку площею майже 0,3 га та вартістю понад 6 млн гривень.

Прокурори встановили, що в Шевченківському районі міста Харкова, поблизу ст. метро «Наукова», здійснюється самовільне будівництво житлового комплексу. Він мав складатись з однієї 18-поверхової будівлі бізнес-класу, у якій мали бути розташовані офісні та торгівельні приміщення, а також 371 квартира.

Проте будівництво на вказаній землі проводиться самочинно, земельна ділянка самовільно захоплена, відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об’єктів, які нібито перебували на вказаній ділянці, внесені незаконно на підставі неналежних документів. Крім того, зареєстроване повідомлення щодо вказаного будівництва містить недостовірні дані, що є підставою для їх скасування у судовому порядку.

Таким чином, будівництво та експлуатація цього об’єкта прямо порушують права та інтереси Харківської міської ради. Крім того, це призводить до нераціональної забудови населених пунктів, невідповідності збудованих об’єктів нерухомості встановленим вимогам законодавства, що є порушенням прав територіальної громади.

26 грудня Господарський суд Харківськоі області задовольнив позовну заяву прокуратури. Забудовник повинен привести земельну ділянку у придатний для використання стан, який існував до початку дій щодо самовільного захоплення, включаючи знесення будь-якого самочинно збудованого нерухомого майна (в тому числі паркану, фундаментної плити, частково цокольного поверху), а також поновлення стану ділянки після проведених земельних робіт.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішення.

Агентство Телевидения Новости