10 років за ґратами отримав колишній артдиректор телевізійного каналу, який виготовляв листівки для підняття «бойового духу» російської армії

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини чоловіка, який добровільно пішов на співпрацю з державою-агресором.

За даними оперативників, зловмисником виявився художник-постановник одного з місцевих каналів Харківщини. Використовуючи 20-річний досвід у художній сфері, колаборант розробляв макети листівок та відео-ролики спрямовані на підтримку зовнішньої політики держави-агресора та підняття бойового духу збройних сил рф на території України.

Протиправну діяльність «Z-пропагандист» організував у взаємодії зі своєю донькою, яка мешкає на території рф та має знайомих в осередку силових структур та пропагандистів країни-агресора. Агітаційні напрацювання батька, донька надсилала на адреси міністерства оборони рф та ряду пропагандистів рф, з метою їх поширення серед окупантів.

Також, послугами пропагандиста скористалось міністерство оборони рф та навіть висловили йому подяку за активну пропутінську позицію.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 61-річного харків’янина за фактом здійснення за попередньою змовою групою осіб інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованої на її підтримку (ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України). Колаборант отримав 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на 10 років.

Розслідування проводили слідчі СБУ Харківської області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости