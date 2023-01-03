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Поліцейські виявили чотирьох дітей, які залишилися без нагляду
2 січня до Харківського районного управління поліції №1 надійшло повідомлення про те, що у квартирі багатоповерхівки по вулиці Шевченка без догляду залишились діти.
Працівники ювенальної превенції здійснили виїзд за вказаною адресою. В оселі поліцейські виявили хлопців 15, 13, 12 років та дворічну дівчинку.
Встановлено, що мати дітей тривалий час перебуває у лікарні. За дітьми доглядала бабуся, яка померла 2 січня. Рідних більше у місті діти не мають. У двох дітей були виявлені ознаки застуди та висока температура.
Працівники поліції тимчасово доставили дітей до лікарні.