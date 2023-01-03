Щоденно пунктами харчування користуються 20 тисяч харків’ян

Близько 20 тисяч жителів міста щодня безкоштовно отримують гарячу їжу у пунктах харчування, повідомляє харківська міська рада.

Нагадаємо, з 1 грудня у харківських школах відкрилися пункти видачі гарячого харчування. Першочергово гарячі обіди дають самотнім людям похилого віку, малозабезпеченим громадянам, тимчасово переміщеним особам.

Також у місті працює понад 300 «Пунктів Незламності». Дізнатися, де розташований найближчий до вас пункт обігріву, можна у чат-боті «Харків – твій дім».

Агентство Телевидения Новости