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Щоденно пунктами харчування користуються 20 тисяч харків’ян

Щоденно пунктами харчування користуються 20 тисяч харків’ян

Близько 20 тисяч жителів міста щодня безкоштовно отримують гарячу їжу у пунктах харчування, повідомляє харківська міська рада.

Нагадаємо, з 1 грудня у харківських школах відкрилися пункти видачі гарячого харчування. Першочергово гарячі обіди дають самотнім людям похилого віку, малозабезпеченим громадянам, тимчасово переміщеним особам.

Також у місті працює понад 300 «Пунктів Незламності». Дізнатися, де розташований найближчий до вас пункт обігріву, можна у чат-боті «Харків – твій дім».

Агентство Телевидения Новости

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