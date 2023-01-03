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Терехов: «У Харкові ніколи не було і не буде утисків російськомовних»

Терехов: «У Харкові ніколи не було і не буде утисків російськомовних»

Повномасштабна війна, яку рф розв’язала проти України, дала імпульс розвитку у Харкові української мови.

Про це в інтерв’ю проєкту «Слава+» на YouTube-каналі «Люкс ФМ» повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, зараз україномовних харків’ян стає більше. Водночас мер зауважив, що у Харкові ніколи не було і не буде утисків російськомовних.«І не треба нас ділити на тих, хто розмовляє російською чи українською. Зараз україномовних харків’ян стає більше, і так буде. Бо наші діти навчаються українською мовою, і це нове покоління, яке поступово переходитиме на українську. Що зробив Путін – він сам дав імпульс розвитку української мови в російськомовному місті. Це прийде поступово. Потрібно виважено ставитися до всього, і в Харкові буде українська мова», – зазначив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости

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