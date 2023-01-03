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Енергетики заживили 720 споживачів Вільчі на Чугуївщині
На Харківщині продовжують відновлювати електро- та газопостачання.
Після обстрілів рф фахівці повернули світло до 720 споживачів Вільчі Вовчанської громади, повідомляє ХОВА.
«Також тривали роботи в Ізюмському та Харківському районах, зокрема, відновлено електропостачання 27 споживачам Ізюма та 12 мешканцям Липців», – сказав заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам.
Окрім цього, газовики розпочали ремонтні роботи у Малих Проходах Дергачівської громади Харківського району.