Енергетики заживили 720 споживачів Вільчі на Чугуївщині

На Харківщині продовжують відновлювати електро- та газопостачання.

Після обстрілів рф фахівці повернули світло до 720 споживачів Вільчі Вовчанської громади, повідомляє ХОВА.

«Також тривали роботи в Ізюмському та Харківському районах, зокрема, відновлено електропостачання 27 споживачам Ізюма та 12 мешканцям Липців», – сказав заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам.

Окрім цього, газовики розпочали ремонтні роботи у Малих Проходах Дергачівської громади Харківського району.

Агентство Телевидения Новости