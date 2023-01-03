Терехов розповів, як йому пропонували «здати Харків»

Харківський міський голова розповів, що отримував смс з пропозицією здати місто.

Про це Ігор Терехов повідомив в інтерв’ю проєкту «Слава+» на YouTube-каналі «Люкс ФМ», пише видання «Думка».

«Я можу вам сказати, що було одне смс, на яке я не відповів, а більш не було ні дзвінків, нічого такого», – відповів Терехов, на питання ведучого про пропозиції від третіх осіб щодо можливості здати Харків ворогу.

Терехов сказав, що достеменно не пам’ятає змісту повідомлення.

«Воно прийшло стандартне. Воно прийшло до мене на телефон, і до керівництва обласної військової адміністрації. Я вже не пам’ятаю, але щось на зразок «здайте місто», «здайте область», – сказав міський голова.

Мер Харкова також зазначив, що не підтримує стосунків ні з ким з російських товаришів чи партнерів.

Агентство Телевидения Новости