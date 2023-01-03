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В Куп’янському районі два пожежних авто потрапили під мінометний обстріл

В Куп’янському районі два пожежних авто потрапили під мінометний обстріл

Сьогодні близько 10:00 у смт Дворічна Куп’янського району Харківщини внаслідок мінометного обстрілу було пошкоджено два пожежні автомобілі. Жертв та постраждалих серед особового складу немає, повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

Загалом, станом на ранок 3 січня за оперативною інформацією, росіяни знищили та пошкодили 1 тисячу 629 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Розстріляли, підірвали, розібрали на деталі, вкрали.

«Ця техніка вкрай необхідна нашим рятувальникам аби мати можливість допомагати людям, життя яких щодня на межі виживання. Нині ж нас позбавили цієї можливості, поки машини не будуть відновлені або замінені.

Скільки б західні партнери не допомагали технікою, скільки б нових авто не закупила держава, з такими сусідами цього завжди буде мало», йдеться в повідомленні ДСНС.

Агентство Телевидения Новости

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