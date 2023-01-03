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Рятувальники Харківщини отримали нову сучасну пожежно-рятувальну техніку

Рятувальники Харківщини отримали нову сучасну пожежно-рятувальну техніку

Наприкінці минулого року Головним управлінням ДСНС України у Харківській області придбано за кошти державного бюджету 23 одиниці сучасної пожежно-рятувальної техніки, яка вже завтра стане на бойове чергування у підрозділах Харківського гарнізону ДСНС та буде допомагати рятувати людські життя від наслідків ворожих атак, природних і техногенних надзвичайних ситуацій.

Сьогодні, 3 січня, ця техніка була представлена в рамках її урочистої передачі харківським рятувальникам на базі Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Харківській області. Основою даного автопарку є пожежні автоцистерни: 15 на шасі «DAEWOO Maximus», 2 на шасі «Ford» і 2 – «Isuzu NQR». Всі ці моделі пожежних цистерн вигідно відрізняються від їхніх застарілих аналогів радянської доби. В першу чергу можливістю вивозу більшої кількості води, більш потужними двигунами та продуктивнішими пожежними насосами. Також вони вже обладнані сучасним пожежно-технічним та аварійно-рятувальним обладнанням.

Завдяки отриманим автомобілям можливості оперативного реагування на надзвичайні ситуації всіх типів у бойових підрозділів ДСНС Харківської області значно зростуть.

Агентство Телевидения Новости

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