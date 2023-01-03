Поліцейські затримали зловмисника, який завдав ножових поранень товаришу

У Харкові чоловіки напідпитку посварилися. Порушник схопив ніж і декілька разів вдарив ним знайомого.

2 січня на телефон лінії «102» надійшов виклик, що до Iнституту загальної та невiдкладної хiрургiї iм. В.Т. Зайцева доставлений 34-річний громадянин з множинними колото-різаними пораненнями у тяжкому стані.

На місці події поліцейські встановили, що в одному з будинків по проспекту Тракторобудівників під час вживання алкогольних напоїв у чоловіків виник конфлікт. В ході сварки зловмисник завдав знайомому кілька ножових поранень.

Співробітники кримінальної поліції Харківського РУП № 2 оперативно встановили та затримати порушника. Ним виявився 24-річний неодноразово засуджений харків’янин. Нападника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі Харківського РУП №2 повідомили кривднику про підозру за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Агентство Телевидения Новости