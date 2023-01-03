В Харкові адвокатка привласнила майно вкладників при будівництві адміністративно-торгівельного центру на суму майже 55 млн грн

Керівником Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру адвокатці, яка також є директоркою ТОВ, у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах та у службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, підозрювана спільно з іншими особами розробила злочинний план по заволодінню майном пайовиків — власників майнових прав на об’єкти незавершеного будівництва.

Товариство з обмеженою відповідальністю, директоркою якого є підозрювана, прийняло на себе зобов’язання закінчити будівництво адміністративно-торгівельного центру на земельній ділянці по вул. Клочківській у Харкові, а потім мало передати приміщення цієї нежитлової будівлі пайовикам, які зробили відповідний грошовий вклад у будівництво.

Підозрювана, знаючи про неплатоспроможність ТОВ, уклала фіктивний договір генерального підряду з іншим підприємством на капітальне будівництво об’єкта з метою створення фіктивної кредиторської заборгованості. Роботи фактично не виконувались, однак підозрювана спільно з підрядником склали акти виконаних будівельних робіт, у які внесли недостовірні відомості.

У подальшому від імені підрядника до суду було направлено позовну заяву до ТОВ про звернення стягнення на предмет застави та визнання права власності на «збудований» об’єкт за підрядником, яку задоволено.

Таким чином, вкладники були позбавлені права розпоряджатися власним майном, а на користь зловмисників обернуто майно вартістю майже 55 млн грн.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші особи, причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости