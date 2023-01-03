У Балаклії поновила роботу зруйнована окупантами багатопрофільна лікарня

До початку повномасштабного вторгнення рф Балаклійська клінічна багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування нараховувала 614 співробітників. Тут цілодобово надавалася спеціалізована висококваліфікована медична допомога населенню.

Під час окупації міста лікарня зазнала значних пошкоджень. Зокрема, було зруйновано зовнішні та внутрішні стіни, двері, вікна, покрівлю та переходи між корпусами. Після звільнення Балаклії вже у жовтні почали відновлення багатопрофільної лікарні.

Відзавтра в лікарню вже прийдуть перші пацієнти. Так, у медзакладі запрацює терапевтичне, хірургічне, неврологічне, інфекційне, акушерсько-гінекологічне відділення, а також відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

Як зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов, відновлення лікарні відбувається за кошти з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій у Харківській області, а також з обласного бюджету.

«Частково для цього медзакладу отримали обладнання від МОЗ. За відповідними програмами також невдовзі встановимо тут КТ. З обласного бюджету на медичне обладнання спрямували вже приблизно 20 млн грн. Загалом роботи ще тривають, тож назвати точну цифру, скільки буде витрачено на відновлення, можна буде пізніше», – сказав очільник області.

Окрім завданої шкоди внаслідок обстрілів, окупанти також розграбували медзаклад. Зокрема, наприклад, частину обладнання з цієї лікарні знайшли в Куп’янську. За словами Олега Синєгубова, приблизно 300 медзакладів Харківщини постраждало через дії окупантів. Це заклади різного рівня: від амбулаторій до районних та обласних лікарень.

«Наше перше завдання на деокупованих територіях – це відновити надання послуг на первинному рівні. Тобто функціонування амбулаторій, на базі яких запускаємо телемедицину. Так, люди мають змогу проконсультуватися з вузькими спеціалістами. Також наразі з Офісом першої леді та з міжнародними партнерами розробляємо проєкт відновлення Центральної міської лікарні Піщанської Богоматері в Ізюмі», – зазначив начальник ХОВА.

Також він додав, що наразі в Балаклії перебуває приблизно 16 тисяч громадян, люди поступово повертаються назад. Саме тому важливо забезпечити населення наданням якісних медичних послуг.

Директорка Балаклійської клінічної багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування Марина Руденко розповіла, що їм вдалося повернути вже більше 60% всіх працівників та, зокрема, 70% лікарів.

«Зараз нам вистачає лікарів, щоб працювати. Звичайно, докладаємо всіх зусиль, щоб повернути весь медичний колектив. Сьогодні для нас дуже знакова подія і ми щасливі, що заклад поновлює роботу. Наші емоції просто зашкалюють, адже протягом 9 місяців лікарня не бачила пацієнтів. Звичайно, ми і в мирний час робили ремонти, але назовсім ніколи не зупиняли роботу», – поділилася Марина Руденко.

Загалом поки лікарня не функціонувала, пацієнтів приймали у поліклінічному відділенні. Тож люди на деокупованих територіях не були залишені без допомоги.

Агентство Телевидения Новости