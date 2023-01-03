61 військовий зникнув безвісти на Харківщині за час вторгнення

Кількість зниклих за час вторгнення людей на Харківщині озвучили в поліції.

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Харкові та області зникнув безвісти 61 військовий.

Про це повідомив начальник відділу головного слідчого управління Нацполіції Ігор Калантай, пише Суспільне.

Також правоохоронці розслідують зникнення 287 цивільних жителів Харківщини. З них:

222 чоловіків;

21 жінка;

44 дитини.

В Україні влітку 2022 року зниклими вважалися близько 7 тисяч військових, серед яких службовці ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції тощо.

Агентство Телевидения Новости