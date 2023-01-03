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61 військовий зникнув безвісти на Харківщині за час вторгнення
Кількість зниклих за час вторгнення людей на Харківщині озвучили в поліції.
Від початку повномасштабного вторгнення рф в Харкові та області зникнув безвісти 61 військовий.
Про це повідомив начальник відділу головного слідчого управління Нацполіції Ігор Калантай, пише Суспільне.
Також правоохоронці розслідують зникнення 287 цивільних жителів Харківщини. З них:
222 чоловіків;
21 жінка;
44 дитини.
В Україні влітку 2022 року зниклими вважалися близько 7 тисяч військових, серед яких службовці ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції тощо.