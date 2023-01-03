В Харкові від няньки втік 3-річний хлопчик

Завдяки небайдужим громадянам патрульні оперативно повернули рідним 3-річного хлопчика, який загубився. Сьогодні вдень на лінію 102 надійшов виклик про знайдену дитину на вулиці Лютівській. Патрульні негайно прибули на місце.

Поліцейські опитали мешканців прилеглих будинків та змогли встановити дані батька хлопчика. Як стало відомо згодом, чоловік в цей час був на роботі, а дитиною опікувалась знайома.

Жінка на якийсь час втратила пильність та не помітила, як хлопчик самостійно покинув квартиру. На щастя, дитину вчасно побачили перехожі та викликали правоохоронців.

Поліцейські опитали чоловіка, провели з ним виховну бесіду та повернули хлопчика. Надалі батька малюка запросили до районного управління поліції для подальшого встановлення всіх обставин події.

Агентство Телевидения Новости