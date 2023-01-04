Харківські патрульні допомогли загасити автівку, яка спалахнула під час руху (відео)

Сьогодні вдень на вулиці Новгородській екіпаж патрульної поліції отримав виклик на пожежу – на дорозі спалахнула автівка. Небайдужі водії й перехожі намагалися самостійно загасити вогонь.

Патрульні схопили вогнегасник і кинулися на допомогу. Спільними зусиллями інспектори та свідки змогли приборкати пожежу.

Завдяки взаємодопомозі на дорозі вдалося якнайшвидше ліквідувати пожежу та зберегти автівку.

Агентство Телевидения Новости