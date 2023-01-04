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Харківські патрульні допомогли загасити автівку, яка спалахнула під час руху (відео)

Харківські патрульні допомогли загасити автівку, яка спалахнула під час руху (відео)

Сьогодні вдень на вулиці Новгородській екіпаж патрульної поліції отримав виклик на пожежу – на дорозі спалахнула автівка. Небайдужі водії й перехожі намагалися самостійно загасити вогонь.

Патрульні схопили вогнегасник і кинулися на допомогу. Спільними зусиллями інспектори та свідки змогли приборкати пожежу.

Завдяки взаємодопомозі на дорозі вдалося якнайшвидше ліквідувати пожежу та зберегти автівку.

Агентство Телевидения Новости

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