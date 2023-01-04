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Харківські патрульні допомогли загасити автівку, яка спалахнула під час руху (відео)
Сьогодні вдень на вулиці Новгородській екіпаж патрульної поліції отримав виклик на пожежу – на дорозі спалахнула автівка. Небайдужі водії й перехожі намагалися самостійно загасити вогонь.
Патрульні схопили вогнегасник і кинулися на допомогу. Спільними зусиллями інспектори та свідки змогли приборкати пожежу.
Завдяки взаємодопомозі на дорозі вдалося якнайшвидше ліквідувати пожежу та зберегти автівку.