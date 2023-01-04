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Двоє чоловіків отримали поранення під час обстрілів Куп’янського району

Двоє чоловіків отримали поранення під час обстрілів Куп’янського району

Минулої доби тривали ворожі обстріли прикордонних населених пунктів у Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах області.

Зокрема, під вогнем перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші. У Вовчанську пошкоджені будинки, у смт Дворічна постраждали пожежні автомобілі.

У Куп’янському районі протягом доби поранення зазнали 2 чоловіки 42-х та 72-х років. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

В області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 76 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости

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