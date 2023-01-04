Сегодня 10:18
Просмотров: 71
Протягом доби на Харківщині вилучено та знешкоджено 76 вибухонебезпечних предметів: зведення ДСНС
За добу з 3 по 4 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:
6 – на ліквідацію пожеж;
6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
3 – на чергування;
2 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 76 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюм рятувальники доставили 17,5 тонн питної води.