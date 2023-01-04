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Наслідки обстрілів Харківщини за добу: дані поліції

Наслідки обстрілів Харківщини за добу: дані поліції

Під вогневим прицілом окупантів опинилися міста та села на Харківському, Куп’янському та Чугуївському напрямках.

Вдень 3 січня внаслідок обстрілу смт Дворічне осколкове поранення отримав 40-річний чоловік.

Ще один 71-річний мешканець села зазнав травм через ворожий снаряд, коли переховувався від вибухів у господарчій споруді.

Місто Куп’янськ окупанти обстріляли з артилерії. Вибухові хвилі пошкодили кілька приватних будинків місцевих мешканців.

В зоні ураження також опинився Вовчанськ. Від жителів міста надійшла інформація про пошкоджені вікна та дах в одному з домоволодінь.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею «порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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