Наслідки обстрілів Харківщини за добу: дані поліції
Під вогневим прицілом окупантів опинилися міста та села на Харківському, Куп’янському та Чугуївському напрямках.
Вдень 3 січня внаслідок обстрілу смт Дворічне осколкове поранення отримав 40-річний чоловік.
Ще один 71-річний мешканець села зазнав травм через ворожий снаряд, коли переховувався від вибухів у господарчій споруді.
Місто Куп’янськ окупанти обстріляли з артилерії. Вибухові хвилі пошкодили кілька приватних будинків місцевих мешканців.
В зоні ураження також опинився Вовчанськ. Від жителів міста надійшла інформація про пошкоджені вікна та дах в одному з домоволодінь.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею «порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.