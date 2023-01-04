Росія зараз буде намагатися застосувати нові підходи під час обстрілів, – ГУР

Росія зараз готує ракети для наступного масованого удару по Україні. Будуть застосовані різні типі ракет та дронів.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

“Вони зараз будуть намагатися застосувати нові підходи. Якщо їм не вистачить ракет на масовий наліт, то будуть комбінувати і високоточні ракети, і Х-22, і С-300 – особливо в прифронтових районах, і дрони-камікадзе. Ви ж бачите, як два дні поспіль росіяни їх активно використовували”, – сказав він.

За його словами, зараз вони готують ракети для наступного масованого удару.

“Тобто вони будуть комбінувати засоби, щоби підтримувати темп нанесення ударів по наших цивільних інфраструктурних об’єктах”, – повідомив представник ГУР.

Відповідаючи на питання, чи може Росія не збирати максимальну кількість для прориву нашої ППО – наприклад, 70 ракет, а наносити удари дозовано та частіше, але по 20-30, як це було 31 грудня, Скібіцький заявив, що у ГУР “таких даних немає”.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю РБК-Україна заявив, що російська промисловість за місяць може виготовляти 50 ракет різних типів.

Агентство Телевидения Новости