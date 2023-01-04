Очолив відділ у фейковій поліції під час окупації Ізюма – експравоохоронця підозрюють у держзраді

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру експоліцейському за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні цього року колишній старший дільничний офіцер поліції сектору превенції Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області добровільно перейшов на бік ворога та співпрацював з російськими загарбниками, які окупували м. Ізюм.

Наприкінці березня зрадник разом з російськими військовими та бойовиками «ЛНР» провів «обшук» у свого колишнього колеги та забрав у нього службовий автомобіль та особисті речі.

Крім того, експоліціянт встиг побудувати собі «кар‘єру» при окупантах. Спочатку він став «дільничним інспектором поліції», а в подальшому обійняв посаду «начальника відділу дільничних інспекторів поліції» у псевдоправоохоронному органі.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід – другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Агентство Телевидения Новости