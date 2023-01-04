Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:11
Просмотров: 52

Очолив відділ у фейковій поліції під час окупації Ізюма – експравоохоронця підозрюють у держзраді

Очолив відділ у фейковій поліції під час окупації Ізюма – експравоохоронця підозрюють у держзраді

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру експоліцейському за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні цього року колишній старший дільничний офіцер поліції сектору превенції Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області добровільно перейшов на бік ворога та співпрацював з російськими загарбниками, які окупували м. Ізюм.

Наприкінці березня зрадник разом з російськими військовими та бойовиками «ЛНР» провів «обшук» у свого колишнього колеги та забрав у нього службовий автомобіль та особисті речі.

Крім того, експоліціянт встиг побудувати собі «кар‘єру» при окупантах. Спочатку він став «дільничним інспектором поліції», а в подальшому обійняв посаду «начальника відділу дільничних інспекторів поліції» у псевдоправоохоронному органі.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід – другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 