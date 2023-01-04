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80 затриманих за добу: харківська поліція продовжує виявляти підозрюваних у причетності до ДРГ та пропаганді

80 затриманих за добу: харківська поліція продовжує виявляти підозрюваних у причетності до ДРГ та пропаганді

Поліцейські Харківщини упродовж минулої доби забезпечили оперативне реагування на 1067 звернень громадян. На блокпостах правоохоронці разом з військовими перевірили понад 3800 транспортних засоби.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 80 осіб.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 4257 воєнних злочинів, з яких найбільше 3823 – за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 375 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Про будь-які інші злочини або події на звільнених територіях ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

Агентство Телевидения Новости

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