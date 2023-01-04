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В Ізюмському районі біля річки знайшли тіло, загорнуте у килим: підозрюваного у вбивстві вже затримали

В Ізюмському районі біля річки знайшли тіло, загорнуте у килим: підозрюваного у вбивстві вже затримали

 2 січня до поліції надійшло повідомлення про те, що біля річки Сухий Ізюмець знайдено тіло, замотане у килим.

Оперативники Ізюмського районного управління поліції встановили, що до скоєння злочину причетний 21-річний чоловік.

В ніч з 31 грудня на 1 січня під час спільного розпиття алкогольних напоїв та в ході раптової сварки зловмисник жорстоко побив чоловіка. Від отриманих травм потерпілий помер.

Тіло вбитого нападник загорнув у килим, на тачці відвіз до річки Сухий Ізюмець і скинув у воду.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Чоловік затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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