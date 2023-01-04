Прокуратура передала до суду справу стосовно депутатки-колаборантки, яка намагалась втекти до Євросоюзу

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено обвинувальний акт до Новомосковського суду Дніпропетровської області щодо депутатки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Встановлено, що 25 жовтня 2020 року жінку обрано депутатом Куп’янської районної ради Харківської області VIII скликання. До цього вона була головою Куп’янської РДА Харківської області.

Але після повномасштабного вторгнення рф на територію України жінка «перевзулась». Під час окупації вона зайняла посаду посаду «и. о. заместителя начальника Куриловского территориального отдела военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области».

«Посадовиця» активно сприяла поширенню окупаційного режиму, виконуючи всі вказівки російських загарбників.

Після деокупації Харківщини жінка втекла до столиці України, звідки планувала виїхати до Європейського Союзу.

Але їй це не вдалось. На початку грудня колаборантку затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування проводили слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Департаменту контррозвідки СБУ.

Агентство Телевидения Новости