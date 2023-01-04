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США з Ізраїлем шукають способи припинити поставки іранських безпілотників до росії

США з Ізраїлем шукають способи припинити поставки іранських безпілотників до росії

Сполучені Штати Америки обговорюють з Ізраїлем можливості припинити поставки зброї з Ірану, зокрема дронів для росії.

Про це повідомив представник Держдепартаменту Нед Прайс, пише видання Бабель.

За його словами, ця тема стала предметом обговорень у Держдепі та в Білому домі.

«Як ми чітко дали зрозуміти, ми вжили заходів, використовуючи нашу владу, щоб порушити цю мережу розповсюдження», — зазначив Прайс.

Він зазначив, що США узгоджує свій підхід із партнерами в усьому світі, щоб скоординувати підхід до припинення витоку технологій з Ірану до росії та інших країн.

Починаючи з вересня, коли російські окупанти почали застосовувати іранські дрони-камікадзе, українська Протиповітряна оборона вже знищила майже 500 таких безпілотників.Володимир Зеленський попередив, що росія готує тривалу атаку дронами, щоб виснажити українську ППО.

Агентство Телевидения Новости

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