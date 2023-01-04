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Електропостачання в селищі Макарове на Харківщині повністю відновлено

Електропостачання в селищі Макарове на Харківщині повністю відновлено

Фахівці Золочівського району електричних мереж (РЕМ) АТ «Харківобленерго» повністю відновили електропостачання в с. Макарове Золочівської громади. Через активні бойові дії село залишалося знеструмленим з березня минулого року.

За словами енергетиків, зараз тут проживає понад 100 споживачів. Частину села було заживлено ще в грудні. 

«Ремонтні роботи ускладнювалися через погодні умови та складний рельєф місцевості. Населений пункт розташований на пагорбах, тому техніці подекуди важко було проїхати, особливо в теплу погоду, коли дороги перетворювалися на багнюку», – розповіли в Золочівському РЕМ.

Зараз енергетики працюють над відновленням ліній електропередачі, які живлять с. Цилюрики. У найближчих планах – відновлення електропостачання також і в с. Дуванка.

Загалом у Золочівській громаді без світла ще близько 130 людей, які проживають у 12 селах. Більшість з них – прикордонні.

Агентство Телевидения Новости

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