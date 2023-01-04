17 пересувних котелень, які можна швидко перевезти до будь-якого району, працюють в Харкові

Торік через ворожі обстріли було пошкоджено понад сто об’єктів ХТМ: 44 котельні, 46 ЦТП, три насосні станції, 20 км мереж. При цьому «Тепломережі» замінили майже вдвічі більше магістралей, ніж позаминулого року (у 2021 році – 100 км). Крім того, на ХТМ ізолюють внутрішньобудинкові системи, щоб довше зберігати тепло в трубах, та міняють на пластикові старі металеві внутрішньоквартальні мережі.

«На сьогоднішній день нам вдалося відновити всі джерела теплопостачання. Вони працюють та подають тепло», – зазначили у ХТМ.

На підприємстві нагадали, що котельню онкологічного центру, зруйновану снарядом 19 травня, відновили за п’ять місяців, а котельню «Північ-1», зруйновану 5 березня, відбудували за два місяці. Також торік по місту встановили 17 пересувних котелень, які можна швидко перевезти до будь-якого району та підключити до будинків, щоб дати тепло у багатоповерхівки у випадку відключення централізованих джерел теплопостачання.

Агентство Телевидения Новости