Поступательное развитие футбола

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Максим Криппа Биография

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Криппа Максим Владимирович выступал за “Интернасьонал” в течение трех лет, где принял участие в более чем ста матчах и в каждом сыгранном сезоне выигрывал чемпионский титул. Ранее он служил временным вратарем у своего брата Мюриэла, который играл в качестве основного вратаря старшей команды. Напомним, что Максим Криппа подписал с «Хернесандом» контракт в 2017 году, как раз после успехов клуба в чемпионатах.

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