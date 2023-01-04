В Україні майже втричі впав ринок нерухомості через війну

У 2022 році ринок нерухомості в Україні з початку повномасштабної російсько-української війни впав майже втричі.

Про це свідчить дослідження “Опендатабот”.

Протягом 9 місяців 2022 року нотаріуси посвідчили 224 тисячі договорів із нерухомості. Тобто, у 2,7 раза менше, ніж за відповідний період 2021 року. Тоді нотаріуси зафіксували 598 тисяч договорів: “Ситуація дещо поліпшилася в третьому кварталі, проте 2022-й усе ще залишається провальним для ринку нерухомості”, — говорять аналітики.

Крім того, переважна більшість угод — це купівля-продаж квартир та житлових будинків (28%) та земельних ділянок або паїв (38%).

У такий спосіб, купівлі квартир і житлових будинків у 2022 році впали майже в 3,5 раза. З 218 тисяч угод до 63 тисяч. Найгірші показники зареєстрували в другому кварталі 2022 року. З квітня по травень 2022 року уклали лише 9,4 тисячі договорів.

Краща ситуація з купівлею-продажем земельних ділянок і паїв. Кількість угод за рік скоротилася лише вдвічі (зі 183 тисяч договорів до 85 тисяч): “У найбільш провальному для ринку нерухомості другому кварталі кількість угод упала до 11 тисяч”, — додали в дослідженні.

Агентство Телевидения Новости