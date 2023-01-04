Чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі у місті Балаклія

Повідомлення про подію надійшло до відділу поліції № 1 Ізюмського РУП 4 січня близько 09:10.

Встановлено, що чоловік пішов до лісу збирати сухостій та підірвався на невідомому вибуховому предметі. З травмами його доставили до місцевого медичного закладу.

Поліція закликає громадян бути обережними та не наближатися до незнайомих предметів. У разі виявлення таких предметів негайно викликати службу ДСНС за номером «101» або дзвонити на лінію «102».

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