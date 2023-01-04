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Поліція з’ясовує обставини трьох ДТП у Харківському районі

Поліція з’ясовує обставини трьох ДТП у Харківському районі

4 січня о 8:30 на автошляху «Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта» на 18км+500м водій автомобіля «КІА-К5», рухаючись зі сторони проспекту Гагаріна у напрямку с. Покотилівка, не впорався з керуванням та допустив зіткнення із зустрічним автомобілем «Opel – Meriva». Від удару «КІА-К5» з’їхав у кювет. 33-річний водій транспортного засобу отримав травми, не сумісні із життям та помер на місці. 30-річного водія іншого автомобіля госпіталізували до лікарні. Слідчими відкрито кримінальне провадження.

Ще одна аварія на трасі М-18 сталася між автомобілями «Toyota Сamry» під керуванням 62-річного водія та «Mercedes Benz A160» під керуванням 35-річного чоловіка. Троє пасажирів транспортного засобу «Mercedes» отримали травми. Їх госпіталізували до харківської лікарні.

Також на автошляху зіштовхнулися автомобілі «Skoda Octavia» та «Lada». Ніхто з громадян не постраждав.

Агентство Телевидения Новости

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