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Україна навесні планує великий контрнаступ – Буданов

Україна навесні планує великий контрнаступ – Буданов

Навесні Україна планує “серйозний” контрнаступ, і бойові дії на лінії фронту в березні будуть “найспекотнішими”.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю ABC News.

“Тоді ми побачимо більше звільнень територій та завдання остаточної поразки російської федерації. Це відбудеться по всій Україні від Криму до Донбасу”, – заявив він.

“Я обіцяю, що тепер це не займе багато часу, і кожен платник податків у США зможе побачити, куди пішов кожен цент. Разом ми змінимо цей світ”, – сказав Буданов.

Агентство Телевидения Новости

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