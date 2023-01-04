Про підготовку рф до наступу на Харків поки не йдеться, — військові

Наразі на Харківському напрямку не створено жодних угруповань рф, які могли б наступати на Харків.

Про це під час ефіру телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За словами посадовця, після початку морозів росіяни не почнуть наступ на Харків. Українська розвідка встановила, що на цьому напрямку загарбники не створили нові великі угруповання.

“Важко говорити що захочуть росіяни, коли замерзне земля, тут набагато цінніше слухати генерала Буданова, в якого найкраща і найоновленіша інформація на цьому напрямку. Наскільки я пам’ятаю, про створення великих нових угруповань на Харківському напрямку не йшлося”, – зазначив Череватий.

Агентство Телевидения Новости