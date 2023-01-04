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На Куп‘янщині правоохоронці вилучили понад пів тисячі російських підручників

На Куп‘янщині правоохоронці вилучили понад пів тисячі російських підручників

4 січня прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції провели огляд ліцею у смт Великий Бурлук.

Встановлено, що у селищі окупанти намагались організувати навчальний процес за освітньою програмою РФ.

У ліцеї правоохоронці вилучили понад 500 російських підручників, навчальних посібників для учнів 1-11 класів та заяви на вступ до навчального закладу.

Огляд освітнього закладу проводився спільно зі слідчими Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області в рамках кримінального провдаження за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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