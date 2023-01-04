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СБУ відкрила справу проти Діани Панченко, ексведучої каналів Медведчука

СБУ відкрила справу проти Діани Панченко, ексведучої каналів Медведчука

Панченко якимось чином виїхала на окуповану Донеччину і зняла там черговий пропагандистський проросійський фільм.

Слідчі Служби безпеки України почали досудове розслідування. .

Провадження відкрите за ч.2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).

Згідно з матеріалами слідства, проросійські сюжети цієї журналістки маніпулюють свідомістю глядачів в інтересах рф. Серед іншого, мова йде про створений нею нібито документальний фільм про зруйнований росіянами Маріуполь, в якому, на думку слідчих, використовуються пропагандистські наративи ворога.

Наразі тривають необхідні слідчо-оперативні заходи, призначені відповідні експертизи.

За їхніми висновками будуть вживатися подальші заходи.

Агентство Телевидения Новости

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