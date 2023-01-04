На Харківщині вже не застосовуються аварійні відключення та частково планові

Про це розповів начальник ХОВА Олег Синэгубов в ефірі національного телемарафону “Єдині новини”:

Завдяки співпраці ХОВА з фондом Говарда Баффета Харківська область має лабораторії ДНК, що використовуються для індентифікації жертв російського терору та розслідування злочинів окупантів. Найближчим часом відбудеться ще одна зустріч з паном Баффетом та співпраця продовжиться.Сьогодні був у Куп’янській громаді. Там для оперативної передачі гуманітарних вантажів була побудована тимчасова переправа. У громаді наразі до газопостачання підключено 98% споживачів, до водопостачання – 96%, до електропостачання – 85%.Ситуація з тепло- та електропостачанням в області стабільна. Аварійні відключення електроенергії не застосовуються. Завдяки заощадливому споживанню електроенергії мешканцями Харківщини, вдається в окремих районах не застосовувати навіть планові відключення.

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