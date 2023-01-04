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Вирок суду: прокурори довели вину грабіжника і крадія

Вирок суду: прокурори довели вину грабіжника і крадія

Прокурори довели вину 27-річного раніше судимого чоловіка, який у період іспитового строку вчинив новий злочин.У жовтні 2022 року зловмисник напав на жінку, повалив її на землю та відібрав рюкзак, у якому знаходились гроші, мобільний телефон та банківська картка потерпілої, після чого покинув місце злочину.

Засуджений вирішив зняти гроші з картки жінки. Використовуючи викрадений мобільний телефон, він дізнався пін-код банківської картки та таким чином отримав змогу зняти готівку.

У судовому засіданні чоловік визнав свою вину.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Салтівської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним харків’янина у грабежі, викраденні офіційних документів та крадіжці (ч. 4 ст. 186, ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України). Йому призначено покарання у виді 8 років 1 місяця позбавлення волі.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости

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